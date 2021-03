Tiket 8 Besar Liga Champions Tinggal 2, Buat Siapa ya?

jpnn.com, BUDAPEST - Manchester City mulus ke perempat final Liga Champions setelah menghancurkan wakil Jerman Borussia Moenchengladbach 4-0 dalam dua pertemuan di 16 Besar.

Gol dari Kevin De Bruyne dan Ilkay Gundogan menutup nasib Moenchengladbach dengan kekalahan 2-0 pada leg kedua di Budapest, Rabu (17/3) dini hari WIB.

Liga Champions menjadi satu-satunya trofi yang sulit diraih Pep Guardiola.

Selama lima tahun di Manchester City, Guardiola selalu gagal melampaui perempat final.

1 - Manchester City have conceded only once in eight UEFA Champions League matches this season, the joint-fewest for any side after eight games in a single season in the competition, along with Ajax in 1995-96 (also 1 in 8). Authority. pic.twitter.com/67rwdEYgvk — OptaJoe (@OptaJoe) March 16, 2021