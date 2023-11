Tim Basket Putra & Putri BRI Raih Gelar Juara di Liga Jasa Keuangan 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang terus menerapkan prinsip implementasi worklife balance di lingkungan perusahaan dapat memicu prestasi para pekerja baik secara kinerja maupun skills di bidang lainnya.

Salah satunya, prestasi membanggakan didapatkan tim basket milik BRI yakni Brilian Hoopers yang keluar sebagai juara di Liga Jasa Keuangan (LJK) 2023.

Tak tanggung-tanggung BRI berhasil mengawinkan gelar karena juara pada divisi 1 Putra dan Divisi Putri.

Brilian Hoopers menjadi tim pertama yang mampu mengawinkan gelar juara dari kedua divisi tersebut.

Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyant yang juga pembina Brilian Hoopers mengatakan prestasi ini merupakan buah dukungan BRI yang secara rapi dan terukur membentuk kepengurusan serta kedisiplinan setiap komunitas.

Hal ini sejalan dengan aspirasi BRI menjadi Home to the Best Talent.

“Kemenangan ini merupakan hasil kolaborasi talenta-talenta terbaik BRI Group yang dapat menjadi role model bagi seluruh Insan BRILiaN untuk memberikan hasil terbaik bagi perusahaan,” ungkap Ahmad Solichin dalam keterangan yang dikutip, Jumat (24/11).

BRI Hooper bermain pada laga final di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta pada Sabtu (18/11), gelar juara diamankan lebih dulu oleh Brilian Hoopers Putra.