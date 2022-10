Tim Basket Putri UEU Raih Gelar Juara Liga Mahasiswa 2022

jpnn.com, JAKARTA - Tim Bakset Putri Universitas Esa Unggul (The Swans) kembali menyabet gelar juara Liga Mahasiswa (LIMA) 2022 setelah mengandaskan Unika Soegijapranata 53-36, pada laga final di GOR Rawamangun, Jakarta, Minggu (16/10).

Kapten Tim The Swans, Valerie C. Fradela mengatakan gelar juara ini mengulang sejarah The Swans UEU.

Dia menyebut, Esa Unggul terakhir menjadi juara pada 2018 lalu.

Dirinya mengatakan bangga dengan hasil yang dicapai oleh timnya, meskipun diawal pertandingan Tim The Swans belum memaksimalkan permainanya, karena masih beradaptasi dengan suasana di lapangan pertandingan.

“Semuanya memberi kontribusi pada gelar juara ini, ini merupakan suatu kebanggan, karena mampu menyumbangkan gelar diajang yang sangat prestisius” kata Valerie dalam siaran persnya, Kamis (27/10).

Valeria kemenangan itu sanga berarti baginya, karena diikuti kampus terbaik di bidang basket yang ada di Indonesia.

Dia berharap prestasi ini bisa kembali didapatkan oleh Tim The Swans baik dari perhelatan kejuraan yang dilaksanakan secara nasional maupun internasional.

“Pesan untuk junior Swans, semoga bisa terus kompak dan juara lagi tahun depan, dan kami sebagai Tim yang sudah juara harus mampu mempertahankan gelar juara lagi tahun depan,” harapnya.