Tim Davis Indonesia Dilepas ke Barbados, Ketum Pelti: Ayo Harumkan Nama Bangsa

Selasa, 07 September 2021 – 23:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia menurunkan tiga petenis muda untuk menghadapi tim Barbados di ajang Davis Cup, pada 17 dan 18 September mendatang.

Ketiga petenis muda itu adalah Justin Barki (21), Ari Fahresi (19) dan M. Gunawan Trismurwantara (18).

Selama pertandingan yang akan digelar di National Tennis Center Garfield Sobers Sports Complex, St. Michael, Barbados itu, mereka akan didampingi Playing Captain Febi Widiyanto, Manajer Tim Manager Dwi Budi Martono, Pelatih Okki Yonda, dan tenaga kesehatan Dr. Mokhammad Rakhmad Abadi.

Tim Davis Indonesia dilepas Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Lawn Tennis Indonesia (Pelti) Rildo Ananda Anwar dan Ketua Dewan Pembina PELTI Djan Farid di Rumah Djan, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa siang (7/9/2021).

Indonesia dan Barbados yang berada di perairan Karibia sama-sama berada di World Group II.

Round 1 di Barbados akan diisi 12 pertandingan antara Zimbabwe vs Republik Rakyat China, Bulgaria vs Mexico, Swiss vs Estonia, Tunisia vs Republik Dominika, Yunani vs Lithuania, Denmark vs Thailand, Poland vs El Salvador, Slovenia vs Paraguay, Turki vs Latvia, Afrika Selatan vs Venezuela, China Taipei vs Maroko, dan Barbados vs Indonesia.

Delapan negara pemenang dengan ranking teratas akan melaju ke babak play-offs World Group I 2022. Kemudian, empat negara pemenang dari plays-offs World Group I itu akan mengikuti knock-out tie di bulan November 2021.

Pemenang pada babak knock-out tie akan melaju ke World Group I play-offs di tahun 2022, sementara yang kalah pada knock-out tie akan mengikuti World Group II play-offs di tahun 2022.