Tim Monster Energy Yamaha Untuk MotoGP 2024, Rider Hingga Manajemen Baru

jpnn.com - Monster Energy Yamaha baru saja memperkenalkan skuad tim untuk MotoGP 2024.

Tidak hanya daftar pembalap baru, pabrikan Jepang itu juga merombak manajemen untuk menghadapi musim ini.

Mulai dari motor Yamaha YZR-M1, masih didominasi warna biru dan hitam seperti musim lalu, hanya saja ada ubahan pada sponsor baru.

Lambang cakar ikonik (Monster Energy) masih menghiasi motor, seragam, dan logo tim balap.

Selain itu, Yamaha akan mendapatkan dukungan dari India Yamaha Motor Pvt.Ltd (IYM) sebagai tambahan baru dalam daftar sponsor.

Dukungan itu setelah tim sukses di GP India pertama pada 2023.

Sebagai penanda dukungan Yamaha India, di bagian samping motor akan ditempeli logo The Call of The Blue.

Yamaha Indonesia Motor Manufacturing juga masih menjadi sponsor tim balap MotoGP dengan adanya logo 'Semakin di Depan'.