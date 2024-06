Timeless, Album Baru Penuh Arti Bagi Meghan Trainor

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi asal Amerika Serikat, Meghan Trainor akhirnya merilis album terbaru yang berjudul, Timeless.

Album ke-6 dari dirinya itu berisi 16 lagu yang menyajikan kesempurnaan pop, lengkap dengan ballad, bop, dan semua yang ada di antaranya.

Meghan Trainor mengaku lega akhirnya album Timeless bisa didengarkan oleh para penggemar.

"Album ini sangat berarti bagi saya. Saya bisa bekerja sama dengan begitu banyak orang yang luar biasa untuk mewujudkan album ini, dan saya berterima kasih kepada semua penggemar yang telah menunjukkan begitu banyak kegembiraan," kata Meghan Trainor dalam keterangan resmi, Rabu (12/6).

"Saya tidak sabar untuk memainkan lagu-lagu ini untuk Anda di Timeless Tour. Saya akan berusaha untuk tidak menangis setiap malam dengan air mata bahagia," lanjut penyanyi berusia 30 tahun itu.

Meghan Trainor memberikan para penggemar gambaran awal tentang Timeless dengan tiga lagu ikonik.

Antara lain, Been Like This dengan T-Pain, To The Moon, dan yang terbaru I Wanna Thank Me feat. Niecy Nash.

Lagu-lagu tersebut menonjolkan bakat Meghan Trainor dalam segi produksi musik dan penulisan lagu, mulai dari lagu yang terinspirasi oleh doo-wop (dan sangat catchy), Been Like This, hingga kemegahan To The Moon.