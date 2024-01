Timnas Indonesia Bisa ke 16 Besar Malam Ini? Begini Kata STY

jpnn.com - DOHA - Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae Yong bakal menyiapkan kekuatan terbaik untuk menghadapi Jepang pada matchday 3 Grup D Piala Asia 2023, Rabu (24/1), meski Skuad Garuda bisa mendapat kepastian lulus ke 16 Besar, Selasa (23/1) malam.

"Kami sudah memikirkan segala skenario menembus 16 besar. Jika hasilnya datang sebelum kami bertemu Jepang, tentu itu sangat membahagiakan. Namun, saya tidak memikirkan itu, saya tetap siapkan kekuatan terbaik untuk melawan Jepang," ujar Shin.

Indonesia kini mengantongi tiga poin kemenangan yang diraih saat mengalahkan Vietnam pada match day 2, Jumat (19/1).

Berkat satu kemenangan tersebut, Garuda pun kini bertengger sebagai salah satu tim peringkat tiga terbaik.

flashscore

Peluang Indonesia terbuka lebar untuk keluar dari fase grup dengan catatan sejumlah pertandingan tim terbawah di grup lainnya tak melebihi perolehan poin Indonesia atau juga dengan indikator penilaian lainnya.

Indonesia bisa mendapat kepastian lulus malam ini jika Syria vs India di Grup B imbang atau Hong Kong vs Palestina di Grup C imbang.

Shin tak menampik apabila timnya bisa lolos sebelum laga melawan Jepang maka akan menjadi keuntungan yang membahagiakan.