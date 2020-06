Timo Werner ke Chelsea, Mbak Marina jadi Buah Mulut

jpnn.com, LONDON - Chelsea menjadi klub terdepan untuk mendapatkan tanda tangan penyerang RB Leipzig, Timo Werner.

Sejumlah fan Chelsea semringah klub kesayangannya berpotensi mendapatkan jasa Werner, striker Jerman berusia 24 tahun yang haus gol itu.

Di media sosial, selain sukacita soal Werner, fan Chelsea juga tak lupa memberikan pujian buat Marina Granovskaia, perempuan keturunan Rusia-Kanada berumur 45 tahun.

Marina adalah salah seorang direktur Chelsea. Selama ini dikenal sebagai tangan kanan Pak Bos Roman Abramovich.

Timo Werner to Chelsea I'm hearing. What a Marina masterclass it will be if it happens???????? pic.twitter.com/WxkwZzyti6 — Benaiah???? (@kwamebenaiah) June 4, 2020