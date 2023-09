Tingkatkan Kompetensi Peternak Milenial ASEAN Lewat Online Training Kesehatan Hewan

jpnn.com, BOGOR - Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan menggelar Online Training on Animal Husbandry and Health Management for ASEAN Countries 2023 untuk meningkatkan Kompetensi peternak milenial di kawasan ASEAN.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan Satu ASEAN adalah satu kawasan dan satu market yang harus bisa diurusi dengan baik.

"ASEAN harus menjadi tren kepentingan Global. Terutama dalam manajemen dan Kesehatan Hewan untuk mendukung produktivitas ternak," ungkapnya ketika membuka Online Training on Animal Husbandry and Health Management for ASEAN Countries 2023, Selasa (19/9).

Baca Juga: Kementan Latih Jutaan Petani dan Penyuluh Lakukan Hilirisasi Pertanian

Mentan lebih lanjut menambahkan krisis iklim yang terjadi saat ini membuat ketahanan pangan terganggu dan harus ditanggulangi bersama.

"Pangan menjadi dunia dan cara menghadapi salah satunya kebersamaan. Kita perlu saling dukung dari sisi teknologi, budi daya pertanian termasuk peternakan maupun mekanisasi pertanian," ujar Syahrul.

Karenanya, Online Training on Animal Husbandry and Health Management for ASEAN Countries 2023 ini sangat penting.

Baca Juga: Kementan Kawal Sekolah Lapang Genta Organik di Kalimantan Timur

"Apalagi pertanian sudah membuktikan untuk membangun resistensi global," katanya.

Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi mengatakan dalam ASEAN Working Group di Laos 2023, Indonesia mendapatkan tugas untuk melakukan pelatihan online untuk negara-negara ASEAN yang dilakukan oleh BBPKH Cinagara.