Tip Cuan untuk Trader Pemula, Hati-hati dengan Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Terjun di dunia trading tidaklah mudah. Ada risiko yang mesti dihadapi, seperti loss (kerugian mencapai target) ialah hal lumrah yang dihadapi trader amatir maupun profesional.

Trader Didimax yang mengaku bernama Deni membagikan kisahnya terjun di bidang trading sejak Agustus 2023.

Menurut Deni, komoditas seperti emas memiliki fundamental yang baik dibandingkan aset investasi lain.

Bermodal Rp 1 miliar, Deni melakukan Aksi Beli Emas (XAUUSD) di harga 1814.70 per troy once, dengan jumlah 100 lot.

Beberapa bulan kemudian, Deni kembali membeli emas di harga 1814.70 per troy once dan menutup posisi tersebut pada 2445.00 per troy once.

Alhasil, Deni membukukan laba profit senilai lebih 62.000 point, atau dalam rupiah sekitar Rp 62 miliar.

"Emas memulai kenaikan sejak Serangan Russia ke Ukraina, dilanjut serangan Hamas ke Israel dan factor fundamental yang lainnya," kata Deni kepada awak media.

Pada kesempatan tersebut, Deni lantas membagikan tip untuk para trader pemula.