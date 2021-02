Titi DJ Bertemu 'Kembaran' di I Can See Your Voice Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ajang I Can See Your Voice Indonesia selalu memberikan tontonan yang menarik dan menghibur dalam setiap episodenya.

I Can See Your Voice Indonesia pada Senin (15/2), Titi DJ didaulat sebagai superstar.

Sang diva akan mencoba menebak mystery singer yang bakal mendapat kesempatan berduet dengannya di Final Stage.

Sementara para detective celebrity yang akan membantu superstar yakni Ivan Gunawan, Okky Lukman, Vega Darwanti, Alifa Lubis, Wendy Cagur, Rangga Moela, dan Chika Jessica.

Wendy Cagur kembali hadir untuk membuat suasana makin menghibur.

"Itu suara aslinya, iya itu suara asli dari engsel pintu," kata Wendy Cagur ketika mengomentari salah satu mystery singer.

Titi DJ dibuat pusing oleh ulah para detective yang kurang memberi solusi untuk menebak para mystery singer.

Sehingga naluri sang diva yang menuntunnya untuk menebak para kualitas peserta.