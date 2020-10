Titip Ratusan Prajurit TNI AD pada US Army, Jenderal Andika: Ini Momen Terbesar Kami

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa melakukan teleconference dengan Chief of Staff of the Army United States atau Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Amerika Serikat, General James C. McConville.

?Ada sejumlah isu yang dibahas dalam teleconference tersebut, mulai dari penanganan Covid-19 di masing-masing negara dan persiapan pelaksanaan vaksinasi secara massal.

Kemudian, dibahas juga terkait hubungan bilateral antarnegara, salah satunya pengiriman pasukan TNI AD untuk berlatih bersama tentara Amerika Serikat dalam JRTC.?

Dalam kesempatan itu, Jenderal TNI Andika Perkasa meminta agar tim liput U.S Army bisa mendokumentasikan kegiatan pasukan Indonesia mulai dari kedatangan hingga saat kembali ke Indonesia.?

“Ini adalah momen terbesar kami dengan mengirimkan 125 pasukan, sehingga kami ingin kegiatan-kegiatan berharga di sana dapat direkam dan didokumentasikan,” ujar Andika.

Jenderal TNI Andika Perkasa juga memercayakan pasukannya kepada General James C. McConville untuk mendapatkan pelatihan dan pengalaman yang akan membuat mereka menjadi lebih baik dan menjadi prajurit yang hebat.? (cuy/jpnn)

