TNI AL Bahas Usulan Pelaksanaan NTNT dengan Malaysia

Jumat, 27 Agustus 2021 – 23:36 WIB

jpnn.com, SURABAYA - Menindaklanjuti usulan pelaksanaan Navy to Navy Talk (NTNT) ke depan antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) menjadi salah satu agenda pembahasan pada pertemuan bilateral yang digelar TNI AL di Hotel Four Points by Sheraton, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (27/8).

Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan dari Sintelal, Sopsal, Koarmada II dan Disdikal serta pihak TLDM diwakili Commander Nor Izam bin Baharudin, Atase Pertahanan Laut Malaysia di Jakarta dan Lieutenat Commander Moh Syarizan, ILO Malaysia di Medan juga membahas rencana kerja sama ke depan dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara kedua AL tersebut.

Paban V Straops dan Diplomasi Sopsal Kolonel Laut (P) Bambang Dharmawan dalam sambutannya mengatakan kerja sama antar kedua Angkatan Laut telah dirintis sejak lama.

Namun belum ada wadah resmi yang dapat mempermudah koordinasi dan komunikasi bersama.

Pembentukan kerja sama dengan TLDM ini juga sejalan dengan Blue Print Diplomasi Militer TNI 2019-2024 sekaligus untuk membangun Sumber Daya Manusia TNI AL yang unggul dan profesional.

Hal itu juga sesuai program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono.(fri/jpnn)