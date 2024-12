Tokio Marine Indonesia Perluas Kerja sama dengan Komunitas Lewat Event Interaktif

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (TMI) sukses menggelar event interaktif perdana bertajuk TOKIO DRIVE dengan bertema Get Your Perfect Trip, Stay Relaxed and Insured.

Acara yang berlangsung pada Sabtu (7/12) di Karnivor La Riviera, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 tersebut, dihadiri sekitar 200 tamu undangan, yang terdiri dari komunitasMitsubishi X-Force beserta keluarganya, mitra dari MMKSI, PT Dipo Star Finance (DSF) serta masyarakat umum.

Acara dimeriahkan dengan pengenalan kembali produk Asuransi Tiga Berlian Protection (TBP), produk unggulan TMI yang dirancang khusus untuk pengguna kendaraan Mitsubishi, serta memberikanedukasi terkait manfaat asuransi perjalanan melalui Tokio Marine Travel Partner (TMTP).

“Kami bangga dapat berkolaborasi dengan MMKSI dan DSF dalam menggandeng komunitas Mitsubishi X-Force. Kami percaya kolaborasi ini akan membuka peluang untuk kerjasama yang lebih luas di masa depan, sertamenjadi landasan yang kokoh untuk menjalin hubungan yang semakin erat dan strategis dengan seluruhkomunitas berkendara Mitsubishi," ujar Muhammad Ali, Chief Distribution Officer TMI.

Event TOKIO DRIVE ini digelar bertepatan dengan akhir tahun, di mana banyak orang yang merencanakan road trip, pulang kampung, atau merayakan libur akhir tahun di luar kota.

Ini menjadi momen yang tepat untuk berbagi tips keamanan berkendara dan memperkenalkan solusi perlindunganyang inovatif.

"Dengan fitur unggulan TBP, termasuk klaim online melalui aplikasi Tokio Klik, kami berharap dapat memberikan kenyamanan maksimal bagi para pengguna Mitsubishi,” tambah Muhammad Ali.

Selain itu, TBP juga menawarkan perlindungan lengkap seperti: jaminan kehilangan kunci, untuk melindungi pemilik kendaraan dari risiko kehilangan kunci kendaraan; Jaminan "New for old", memberikan jaminan penggantian seharga mobil baru dan masih banyak lagi.