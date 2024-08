Tolak Pengesahan Revisi UU Pilkada, Massa Bawa Spanduk Adili Jokowi dan Kroninya, Lihat

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah elemen masyarakat sipil akan menggelar demonstrasi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini, Kamis (22/8).

Demo ini bagian dari gerakan peringatan darurat Indonesia yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK.

Pantauan JPNN.com, massa melakukan aksi demo membawa berbagai macam poster menolak pengesahan revisi UU Pilkada seperti " Berantas Dinasti Jokowi", "Adili Jokowi dan Kroninya" hingga tulisan "DPR Lo Sok Asik, Bangsat" dengan foto coach Justin Lhaksana, pundit sepak bola Indonesia.

Selain itu, massa dari Greenpeace yang ikut dalam aksi tersebut juga memasang spanduk bertuliskan "Indonesia is not for sale, Merdeka".

Massa aksi demo darurat Indonesia yang menolak RUU Pilkada kompak menyanyikan lagu milik Iwan Fals berjudul 'Surat Buat Wakil Rakyat'.

Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli menyebut akan ada ribuan buruh dan nelayan yang akan turun ke jalan.

Mereka mendesak DPR tidak melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan kepala daerah dengan mengesahkan RUU Pilkada.

Selain itu, Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI) juga mengaku akan turun ke depan DPR melakukan hal serupa.