Tom Morello dan Phantogram Hasilkan Lagu yang Menyeramkan

Jumat, 27 Agustus 2021 – 19:25 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Gitaris peraih Grammy, Tom Morello merilis single terbaru hasil kolaborasi dengan Phantogram berjudul 'Driving To Texas'.

Lagu tersebut menjadi bagian dari proyek albumnya yang akan datang bertajuk ‘The Atlas Underground Fire'.

"Saya sudah pernah bekerja dengan Josh Carter dari Phantogram di album pertama saya ‘Atlas Underground’ dan saya sangat senang ketika dia dan Sarah Barthel menghubungi saya untuk berkolaborasi dalam lagu ini," kata Tom Morello, Jumat (27/8).

Baca Juga: Radja Menyindir Lewat Lagu Kavir

Gitaris Rage Against The Machine itu mengatakan Driving To Texas merupakan lagu yang sangat menyeramkan, perjalanan yang cukup gelap, perjuangan untuk jiwa yang tersiksa.

"Driving To Texas benar-benar menunjukkan keberagaman musik yang akan anda dengar di rekaman ini. Sarah memiliki salah satu suara yang paling menghantui dan indah dari siapa pun yang bernyanyi hari ini, dan produksi Josh secara arahan dan style, sangat segar dan menakutkan," jelas Tom Morello.

Pendiri Rage Against The Machine, Audioslave, dan Prophets of Rage itu akan merilis album terbaru ‘The Atlas Underground Fire’ pada 15 Oktober 2021 lewat perusahaan rekaman Mom + Pop Music.

Single pertama dari album itu yakni sebuah karya daur ulang Highway to Hell milik AC/DC.

Dalam lagu tersebut, Tom Morello turut menampilkan Bruce Springsteen dan Eddie Vedder. (ded/jpnn)



Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: