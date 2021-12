Tom Morello Persembahkan Album The Atlas Underground Flood

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Gitaris kenamaan, Tom Morello meluncurkan album terbarunya berjudul The Atlas Underground Flood.

Album tersebut dirilis melalui label rekaman independen berbasis NYC Mom + Pop Music.

The Atlas Underground Flood merupakan album yang berisi 12 lagu.

Album itu merupakan kelanjutan dari album Atlas Underground Fire yang dirilis Oktober 2021 lalu, sekaligus menjadi rilisan ketiga dari trilogi yang dibuka dengan album The Atlas Underground pada tahun 2018.

Tom Morello menampilkan sejumlah kolaborator papan atas, termasuk Nathaniel Rateliff, Jim Jones, IDLES, Ben Harper, Alex Lifeson, Kirk Hammett, X Ambassadors, Barns Courtney, Manchester Orchestra, Andrew McMahon in the Wilderness dan masih banyak lagi.

Pada album ini, gitaris Rage Against The Machine kembali menunjukkan ciri khas permainan gitarnya yang luar biasa lewat ragam trek dengan dinamika genre.

"The Atlas Underground Flood bagi saya adalah penyelesaian dari apa yang telah dimulai pada The Atlas Underground Fire. Fire dan Flood untuk saya layaknya album London Calling dari The Clash, milik saya sendiri," kata Tom Morello.

Tom Morello memilih lagu The Maze menjadi single keempat dari album The Atlas Underground Flood.