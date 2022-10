Tommy Kurniawan Sebut BRI Terdepan Mendorong Inklusi Keuangan

jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Aktor sekaligus anggota DPR RI Tommy Kurniawan menyampaikan peran besar Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang selalu terdepan mendorong inklusi keuangan.

Dia menyampaikan hal tersebut saat bertemu warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/10).

Tomkur-sapaannya, mengatakan bahwa BRI memiliki visi menjadi The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia dan Champion of Financial Inclusion pada 2025.

Salah satu visi untuk menjadi Champion of Finacial inclusion, BRI menyadari hal tersebut dapat mendorong pemerataan kemakmuran bagi bangsa Indonesia.

Menurut Tommy, visi BRI tersebut sejalan dengan visi pemerintah yang mencanangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 90% pada 2024.

"Merujuk data survei tiga tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), inklusi keuangan pada tahun 2019 baru mencapai 76,19% atau meningkat dari 67,8% pada 2016,” jelas Tommy dalam keterangannya, Jumat (14/10).

Baca Juga: BRI Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan BRILink via Asuransi Mikro

Dalam mewujudkan peningkatan inklusi keuangan tersebut, kata Tommy, juga harus diikuti peningkatan literasi keuangan.

"Menurut data OJK, literasi keuangan baru mencapai 38,03% pada 2019, meningkat dari 29,7% pada 2016," ujar politikus PKB ini.