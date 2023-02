Top Up e-Wallet Lewat DIGI, Bisa Dapat Bonus Saldo DigiCash Jutaan Rupiah

jpnn.com, JAKARTA - Bank bjb mempersembahkan program promo Racing Top Up Saldo e-Wallet bagi seluruh nasabah bank bjb yang melakukan transaksi menggunakan DIGI by bank bjb untuk top up e-Wallet OVO, Go Pay, serta Link Aja!.

Melalui Racing Top Up Saldo e-Wallet, bank bjb siap membagikan total saldo DigiCash Rp 18.750.000 kepada nasabah menjadi pemenang dengan transaksi tertinggi dari masing-masing kategori e-wallet.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan bank bjb senantiasa memanjakan nasabah khususnya para pengguna DIGI by bank bjb dan DigiCash melalui beragam promo menarik dan menguntungkan, salah satunya melalui program Racing Top Up Saldo e-Wallet yang berlangsung 27 Januari – 31 Maret 2023.

"Ayo tingkatkan transaksi top up e-Wallet OVO, Go Pay, serta Link Aja! melalui DIGI by bank bjb agar kesempatan menjadi pemenang makin besar," ujar Widi.

bank bjb akan memilih 10 pemenang dari masing-masing kategori e-wallet yang diikutsertakan dengan ketentuan frekuensi transaksi tertinggi minimal 30 transaksi selama periode program.

Para pemenang dari masing-masing kategori e-wallet akan mendapatkan saldo DigiCash mulai dari Rp 250.000 untuk Pemenang 10 hingga Rp 1.500.000 untuk Pemenang 1.

Pengumuman pemenang akan diinformasikan melalui media sosial resmi bank bjb yakni instagram @bankbjb, twitter @infobankbjb, dan facebook bank bjb.

Adapun hadiah program promo Racing Top Up Saldo e-Wallet akan dikirimkan ke pemenang maksimal 14 Hari kerja setelah diumumkan, serta pajak ditanggung pemenang.