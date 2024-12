Toyota Yaris Cross HEV Raih Most Worthy Car di Ajang Uzone Choice Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - Toyota Yaris Cross HEV dinobatkan sebagai Most Worthy Car di ajang Uzone Choice Award 2024.

Kategori ini diberikan kepada mobil berteknologi hybrid dan juga mobil listrik terbaik dengan pertimbangan spesifikasi dan fitur yang melebihi harga jual di kelasnya.

SUV hybrid Toyota ini mengalahkan rival-rivalnya seperti Suzuki XL7 Hybrid, kemudian NETA V II dan juga MG 4 EV, yang kesemuanya sama sekali tidak bisa dianggap remeh.

“Terima kasih atas penghargaan Most Worthy Car kepada All New Yaris Cross HEV di Uzone Choice Awards 2024. SUV produksi lokal ini memiliki value for money yang tinggi berkat harga kompetitif untuk sebuah all-rounder yang canggih, dan sanggup memenuhi kebutuhan mobilitas pelanggan yang ramah lingkungan tanpa mengubah gaya hidupnya,” ujar Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy.

Toyota Yaris Cross dilengkapi pilihan hybrid engine 2NR-VEX dengan kapasitas 1.500 cc 4 silinder bertenaga 67 kW pada engine dan 59 kW pada motor listrik dengan torsi 121 Nm pada engine dan 141 Nm pada motor listrik.

Dikendalikan oleh Toyota Hybrid System (THS), dapur pacu ini dilengkapi EV Mode dan transmisi CVT yang bersinergi dengan motor listrik canggih untuk menggerakkan as roda depan dalam penyaluran tenaga yang paling efisien dan minim polusi tanpa mengorbankan performa.

Tidak hanya punya dimensi kompak yang praktis, Toyota Yaris Cross Hybrid juga sudah dibekali dengan segudang fitur-fitur canggih untuk mendukung pengemudi dan penumpang modern.

Dengan memperluas pilihan kendaraan elektrifikasi ke segmen menengah, Toyota berharap semakin banyak masyarakat yang ikut serta dalam upaya menekan emisi gas buang sehingga dapat berperan aktif dalam mencapai netralitas karbon.(chi/jpnn)