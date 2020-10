Tragis, Real Madrid Keok di Kandang Sendiri dari Tim Promosi

jpnn.com, MADRID - Pekan ke-6 La Liga menjadi petaka buat Real Madrid.

Menjamu tim promosi (musim lalu di kasta kedua), Cadiz di Alfredo Di Stefano, tuan rumah takluk 0-1, Minggu (18/10) dini hari WIB.

Satu-satunya gol dalam pertandingan tadi dicetak Anthony Lozano pada menit ke-16.

Meski Real Madrid berusaha keras mencari gol penyeimbang, tetapi kedudukan tak berubah.

1 - @Cadiz_CFEN won a @LaLigaEN game against Real Madrid for the fourth time (D3 L18), the first since March 1991 (1-0), and for the first time in a LaLiga away game (D1 L11). Historic. pic.twitter.com/pd6xLkuG18 — OptaJose (@OptaJose) October 17, 2020