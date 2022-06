Trailer Film Pengabdi Setan 2: Communion Dirilis: Suasana Mencekamnya Terasa

jpnn.com, JAKARTA - Film Pengabdi Setan akan kembali menyapa para penonton di Indonesia.

Setelah lima tahun kesuksesan film pertamanya, karya Joko Anwar itu hadir kembali dengan sekualnya berjudul Pengabdi Setan 2: Communion.

Rapi Films bekerja sama dengan Coine and See Pictures, Sky Media, Brown Entertainment, and Legacy Pictures, merilis trailer film tersebut pada hari ini (16/6).

Dalam trailer tersebut terlihat film Pengadi Setan 2: Communion itu dibintangi oleh Tara Basro, Endy Arfian, Bront Palarac, Nasar Anuz.

Terlihat pula wajah baru di film tersebut seperti Ratu Felisha dan Jourdy Pranata.

Sutradara film tersebut, Joko Anwar mengaku tak sabar menantikan Pengabdi Setan 2 segera tayang.

Menurutnya, film ini akan menjawab pertanyaan yang hadir di benak penonton Pengabdi Setan pertama.

"Ya, yang pertama lima tahun lalu meninggalkan banyak kenangan bagi penonton, menakutkan sekaligus hangat. (Film Pengabdi Setan 2) akan banyak kejutan," ujar Joko Anwar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/6).