Tren Make Up Ala Douyin Viral Dengan Produk Lokal

jpnn.com, JAKARTA - Tren make up terus berkembang dan makin inovatif untuk menampilkan karakter dari pemakainya. Salah satunya adalah tren makeup ala Douyin yang makin populer, bahkan viral di sosial media.

Make up ala Douyin adalah tren dari Asia Timur, dengan riasan wajah yang unreal dan flawless, riasan mata yang seductive, serta bibir yang terlihat penuh dan blurry. Look ini memberi kesan yang sexy but still cute seperti boneka.

Somethinc, brand lokal mengeluarkan lini produk make up yang cocok untuk tren Douyin dengan formulasi dan warna-warna yang disesuaikan dengan kulit orang Indonesia.

Baca Juga: 4 Tips Memilih Make Up yang Tepat Bagi First Jobber

Founder dari Somethinc & Beautyhaul Group Irene Ursula mengatakan pihaknya terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan orang Indonesia akan produk kecantikan.

"Dengan lini produk terbaru kami, yakni Checkmatte Transferproof Lipstick, The Marionette Eyeshadow Palette & Jewel Glitter Liquid," ujar Irene, dalam keterangannya, Rabu (1/11).

Ketiga produk terbaru Somethinc make up ini memiliki keunggulan yang dapat menghasilkan riasan yang colorful ala Douyin dengan beragam pilihan warna.

Checkmatte Transferproof Lipstick merupakan lipstik matte terbaru Somethinc makeup, diformulasikan dengan ColorGrip Technology dengan pigmentasi tinggi & anti-geser, namun nyaman hingga 16 jam.

Didesain khusus untuk kulit orang Indonesia dengan 12 pilihan warna yang wearable baik untuk acara spesial maupun kegiatan sehari-hari.