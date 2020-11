Trending Lagi di Twitter, Adhisty Zara Langsung Hapus Video TikTok Miliknya

jpnn.com, JAKARTA - Adhisty Zara kembali menjadi bahan perbincangan netizen. Bahkan, nama Zara langsung trending teratas di akun Twitter, Jumat (6/11).

Ini terjadi setelah Zara sempat mengunggah video singkat di akun TikTok miliknya, yang seakan ditujukan untuk para netizen yang kerap membicarakan dirinya.

Di mana dia terlihat menyanyikan dua bait lagu.

“I don’t care what you say anymore, it’s my life’ (aku tak peduli apa yang kamu katakan lagi, ini hidupku),” bunyi bait lagu yang dia nyanyikan.

Tak disangka, warganet langsung bereaksi dan kembali mengaitkannya dengan kasus video mesranya dengan sang kekasih, yang sempat viral beberapa waktu lalu.

Sadar video TikTok nya ramai jadi pembicaraan hingga menjadi trending nomor satu di Twitter, Zara memilih untuk menghapusnya.

Hanya saja video TikTok tersebut sudah tersebar di media sosial.(chi/jpnn)



