Tuah Jumat, Rupiah Terhadap Dolar AS Paling Perkasa se-Asia

Jumat, 17 April 2020 – 18:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah menguat paling tinggi terhadap dolar AS di antara mata uang Asia, pada perdagangan antarbank di Jakarta, Jumat (17/4) sore.

Rupiah Jumat sore ditutup menguat 175 poin atau 1,12 persen menjadi Rp15.465 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.640 per dolar AS.

Sementara itu, di antara mayoritas mata uang Asia, rupiah paling perkasa. Yen Jepang cuma naik 0,08 persen, dolar Hong Kong 0,01 persen, dolar Singapura 0,2 persen, dolar Taiwan 0,04 persen, won Korea Selatan 0,85 persen, rupee India 0,6 persen, yuan Tiongkok 0,09 persen, ringgit Malaysia 0,13 persen, dan baht Thailand 0,26 persen.

"Sentimen positif dari eksternal terkait adanya tanda-tanda awal bahwa obat perawatan COVID-19 bekerja, serta optimisme tentang pembukaan kembali ekonomi terbesar di dunia yaitu AS dan Eropa," kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Jumat.

Perusahaan bioteknologi Gilead Sciences mengumumkan semalam bahwa uji klinis obat antivirus remdesivir menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam mengobati COVID-19.

Dikabarkan bahwa sebagian besar dari 125 pasien yang diberi obat remdesivir Gilead di sebuah rumah sakit di Chicago telah pulih dan dipulangkan.

Semalam, Presiden AS Donald Trump juga mengeluarkan pedoman baru untuk pembukaan kembali ekonomi AS karena penyebaran wabah COVID-19 yang mulai melandai.

Sebanyak 29 negara bagian disebut bisa mulai membuka lockdown dalam waktu dekat.