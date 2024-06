TuneIn Bersama Discord Menghadirkan Live Radio Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Layanan streaming audio - TuneIn, bekerja sama dengan Discord untuk menghadirkan live radio gratis ke platform tersebut.

Langkah itu adalah kolaborasi pertama TuneIn dengan platform sosial dan kemungkinan akan membantunya menjangkau audiens yang lebih besar.

Discord memiliki basis pengguna yang luas sebanyak 200 juta, sementara TuneIn saat ini memiliki 75 juta pengguna aktif bulanan.

Integrasi baru, "TuneIn Radio & Podcasts," mencakup seluruh perpustakaan TuneIn yang berisi 100.000 stasiun radio AM/FM lokal, berita, podcast, dan konten olahraga.

Layanan tersebut juga menguratori koleksi musik khusus untuk Discord, termasuk stasiun yang didedikasikan untuk genre seperti K-pop, Lofi, dan Indie.

"Pengalaman ini sangat dikurasi untuk Discord," kata CEO TuneIn Rich Stern, Selasa (4/6).

Dia menambahkan bahwa ini adalah pertama kalinya opsi hiburan audio saja tersedia di direktori aplikasi Aktivitas Discord.

Pada 2022, Discord meluncurkan Aktivitas, fitur di saluran suara di mana pengguna dapat merasakan permainan dan hiburan bersama dengan teman, termasuk "Watch Together" dari YouTube dan aktivitas seperti "Know What I Meme." Saat ini, ada 23 aktivitas yang tersedia.