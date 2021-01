Tunggal Indonesia Habis di Toyota Thailand Open Super 1000

jpnn.com, BANGKOK - Indonesia gagal menempatkan satu pun wakilnya di nomor tunggal putra dan putri perempat final Toyota Thailand Open Super 1000.

Delegasi terakhir dari dua nonor itu; Anthony Sinisuka Ginting, Shesar Hiren Rhustavito dan Gregoria Mariska Tunjung gugur.

Ginting gagal ke 8 Besar setelah kalah dari Lee Cheuk Yiu (Hong Kong) 19-21, 21-13, 12-21.

Vito, panggilan Shesar Rhustavito kalah dari Hans KS Vittinghus (Denmark) 21-11, 15-21, 17-21.

