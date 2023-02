Tur ke 5 Kota, GIGI Siapkan Lagu Baru

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik GIGI menyiapkan sebuah lagu baru untuk dibawakan dalam tur The Best of GIGI - Road To 30 Anniversary.

Lagu tersebut masih dirahasiakan judul serta tanggal rilisnya.

"Ada lagu baru dari GIGI, belum pernah dibawakan di mana pun," kata Rendy, Direktur Utama Neutron Live selaku promotor di Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (1/2).

GIGI menggelar tur bertajuk 'The Best of GIGI - Road To 30 Anniversary' dalam rangka menyambut 30 tahun perjalanan.

Tur tersebut bakal singgah ke 5 kota besar di Indonesia yang dipilih oleh promotor.

"Lima kota besar ini kami pilih sebagai pembuka, nantinya GIGI akan singgah ke kota dan pulau lain," beber Rendy.

The Best of GIGI - Road To 30 Anniversary akan diselenggarakan di 5 kota pulau Jawa.

Dalam tur ini, GIGI bakal menghibur penggemar di Malang (6 Mei 2023), Yogyakarta (20 Mei), Surabaya (3 Juni), Jakarta (17 Juni), dan Bandung (24 Juni).