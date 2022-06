Turtles Jr Jadi Band Punk Pertama Indonesia Tampil di The Rebellion Festival

jpnn.com, JAKARTA - Band punk asal Bandung, Turtles Jr diundang untuk tampil dalam The Rebellion Festival di Blackpool, Inggris.

Turtles Jr mencatat sejarah sebagai band punk pertama asal Indonesia yang diundang untuk main dalam perhelatan musik dan budaya punk terbesar di dunia tersebut.

Berdiri sejak 1992, Turtles Jr adalah band punk yang telah lama mewarnai blantika musik underground tanah air.

Turtles Jr terdiri dari drummer Boentar, vokalis Boodfuck, bassist Dohem, dan gitaris Buux Frederiksen.

Adapun Turtles Jr adalah sebuah ikon punk di Indonesia dengan berbagai movement yang telah dilakukan.

Tahun ini, Turtles Jr mendapat undangan dari Rebellion Festival yang sebelumnya bernama Holidays in the Sun and the Wasted Festival.

Acara tersebut merupakan festival punk rock Inggris yang pertama kali diadakan pada 1996.

Ini menjadi pembuktian untuk semua bahwa Turtles Jr layak untuk tampil di gelaran tersebut.