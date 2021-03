Twit Pertama di Dunia Akhirnya Dibeli Orang Malaysia, Sebegini Harganya

jpnn.com - Twit pendiri Twitter Jack Dorsey yang dilelang di platform Valuables, berhasil terjual senilai USD 2,9 juta atau setara Rp 41,7 miliar.

Dorsey yang merupakan CEO Twitter mentwit, "Just setting up my twttr" pada 21 Maret 2006 lalu menjadi twit paling pertama yang pernah ada di platform tersebut.

Twit tersebut terdaftar sebagai tanda mata yang tidak bisa dipertukarkan, non-fungible token (NFT), dikutip dari Reuters.

Setiap NFT memiliki tanda tangan digital berbasis blockchain, yang digunakan untuk verifikasi keaslian dan kepemilikan aset digital.

"Twit yang sudah berusia 15 tahun ini dibeli dengan mata uang kripto Ether senilai 1630,5825601 ETH atau senilai USD 2.915.835,47 saat terjual," kata CEO Cent Cameron Hejazi.

Dia mengatakan platform Cent merupakan cara untuk mendukung twit selain menyukai (like), memberi komentar atau mentwit ulang.

"Nilai aset-aset ini mungkin naik, mungkin juga turun. Namun, satu hal yang pasti adalah ledger dan histori 'saya membeli ini dari Anda pada waktu ini'. Ini yang akan ada pada pembeli, penjual, dan memori publik yang menonton," kata Hejazi.

Pembeli NFT Jack Dorsey bernama Sina Estavi, dengan akun Twitter @sinaEstavi.