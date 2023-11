Uhamka Ajak Mahasiswa Sofia University Kuliah di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (Uhamka) Emaridial Ulza diberi kesempatan kuliah tamu di Sofia University.

Acara tersebut menjadi penting karena menandai peran bahasa Indonesia yang baru-baru ini diakui sebagai salah satu dari 10 bahasa resmi sidang UNESCO bersama dengan bahasa-bahasa dunia lainnya.

Kuliah tamu yang diselenggarakan Sofia University dilaksanakan di Center for Eastern Languages and Cultures ini dihadiri mahasiswa dari Program Studi South, East, and Southeast Asian Studies.

Emaridial Ulza yang juga menjabat sebagai Sekretaris Uhamka serta Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini menyampaikan bagaimana budaya, politik, dan pendidikan di Indonesia kepada para mahasiswa tersebut.

Dia juga menyampaikan bagaimana kekayaan budaya Indonesia tentang keanekaragaman budaya, tradisi, dan adat istiadat yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari orang Indonesia.

Dari tarian tradisional hingga seni rupa, mahasiswa Sofia University terlihat antusias dalam acara tersebut.

Selanjutnya, Emaridial Ulza menjelaskan dinamika politik di Indonesia, termasuk sistem demokrasi dan pemilihan umum.

Dia juga menggarisbawahi peran Indonesia dalam politik regional dan global serta isu-isu penting yang tengah berlangsung di dunia.