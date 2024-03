Ukir Prestasi Lagi, Anggun Tampil di The Voice Kanada dan Italia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Anggun terus mengukir sejarah musik dengan menjadi artis Indonesia pertama yang tampil di panggung internasional The Voice.

Hanya dalam waktu beberapa hari, dia menjadi tamu istimewa dalam acara TV The Voice Kanada dan The Voice Italia.

"Saya mendapat kehormatan untuk bernyanyi sebagai tamu spesial di The Voice di Prancis beberapa waktu lalu. Jadi, sangat menyenangkan diundang untuk tampil di The Voice Italia dan The Voice Kanada," ungkap Anggun, Rabu (20/3).

"Penampilan tersebut direkam beberapa hari yang lalu, dan beruntungnya, disiarkan pada waktu yang hampir bersamaan, sehingga beberapa orang bertanya-tanya apakah saya memiliki bakat telekinesis," kelakarnya.

Di Indonesia, semua orang bangga melihat Anggun yang mewakili warna Indonesia di seluruh dunia dalam acara televisi bergengsi di dunia dengan jutaan pemirsa

Meski demikian, banyak juga yang kaget melihat reaksi Anggun yang seperti biasa-biasa dengan pencapaian tersebut.

"Kebanggaan terbesar saya bukanlah disambut seperti superstar di lokasi syuting The Voice Canada, tetapi acara ini berbicara tentang Indonesia, tentang budaya Indonesia, dan membuat orang ingin datang ke negara yang indah ini," beber perempuan berusia 49 tahun itu.

Dengan tampil dalam 3 program The Voice di Eropa dan Amerika Utara di hadapan jutaan pemirsa, Anggun terus mengukuhkan status sebagai superstar Indonesia tidak tertandingi.