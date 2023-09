UMKM Binaan Bea Cukai Bandung Sukses Ekspor Perdana Komoditas UCO ke Eropa

jpnn.com, BANDUNG - Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan Bea Cukai Bandung, CV Right Oil Energy sukses melaksanakan ekspor perdana used cooking oil (UCO) ke pasar Eropa pada Selasa (29/8).

Kepala Kantor Bea Cukai Bandung Budi Santoso mengungkapkan perusahaan yang digawangi sejumlah generasi Z ini bergerak di bidang kelestarian lingkungan hidup yang tak hanya memiliki daya tarik, melainkan juga potensi ekspor yang baik.

Hal itu terbukti dengan berhasilnya CV Right Energy Oil memanfaatkan momentum terbukanya peluang ekspor atas komoditas UCO yang merupakan minyak limbah hasil dari penggunaan minyak goreng, baik penggunaan rumah tangga maupun industri.

Melalui ekspor UCO ini, perusahaan dengan visi 'Right Country Have Right Environment' dan 'Zero Waste Environment for Indonesia' ini telah mewujudkan dukungannya terhadap program pelestarian lingkungan hidup, khususnya dalam mengatasi limbah minyak goreng bekas pakai.

Budi menjelaskan tim asistensi ekspor Bea Cukai Bandung yang dipimpin Kepala Seksi Pelayanan Pabean dan Cukai II Wahyudi Budi Kusuma berkomitmen mendukung para pelaku UMKM berpotensi ekspor, termasuk CV Right Energy Oil.

"Bea Cukai Bandung siap mendampingi from start to finish para pelaku UMKM di Bandung dan sekitarnya untuk bisa melakukan ekspor," tegas Budi melalui keterangannya, Selasa (5/9).

Pada saat pelaksanaan ekspor perdana CV Right Oil Energy, para petugas Bea Cukai Bandung turut serta melaksanakan pelayanan dan pengawasan.