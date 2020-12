UMKM Kesulitan Modal, OK OCE Beri Bantuan untuk Anggota

jpnn.com, JAKARTA - Resesi ekonomi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas pandemi covid-19 memotivasi masyarakat untuk beralih dari semula pekerja menjadi seorang wirausaha.

Namun, semangat yang tinggi tidak sejalan dengan besarnya tabungan untuk modal usaha.

Keresahan yang dialami banyak pengusaha baru itu akhirnya terjawab.

Sandiaga Uno lewat OK OCE Indonesia memberikan bantuan modal kepada anggotanya.

Kabar gembira itu disampaikan Sandi dalam peluncuran OK OCE Kemanusiaan sekaligus peresmian Parade Wirausaha Digital 7 TOP yang digelar secara virtual atas kerjasama Chatat.id, Papitupi Syariah, Zahir, TokoIg.com, sepatu 910 dan 165 Institute, Senin (30/11).

"Penyerahan simbolis secara virtual ini diberikan kepada UMKM yang membutuhkan, dengan total bantuan Rp 200 juta. Diberikan masing-masing untuk OK OCE Forever, Pepes, OK OCE STII dan Universitas Mataram," ungkap Founder OK OCE Indonesia itu.

Penerima bantuan tersebut antara lain 100 orang anggota di bidang pertahanan pangan, lima orang mahasiswa Kampus Universitas Mataram, dan sembilan orang anggota penggerak OK OCE.

Penyerahan bantuan tersebut diungkapkan Sandi tidak hanya bersifat seremonial semata, tetapi menjawab keluhan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi covid-19.