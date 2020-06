Umumkan Kehamilan, Rahma Azhari tak Sabar Menanti Anaknya Lahir Agustus Nanti

Jumat, 19 Juni 2020 – 04:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Rahma Azhari mengumumkan kabar bahagia pasca-mengumumkan pernikahannya dengan bule asal Amerika Serikat (AS), Paris Chong pada Maret 2020 lalu. Wanita 38 tahun ini mengabarkan dirinya sedang mengandung enam bulan.

Lewat unggahan Instagramnya, Kamis (18/6), Rahma membagikan momen bersama suaminya di pinggir pantai dengan perut yang sudah membesar.

Rahma juga mengunggah satu foto lainnya saat perutnya dicium oleh putri kecilnya dari pernikahan sebelumnya.

Adik Ayu dan Sarah Azhari ini mengungkapkan dirinya sudah tidak sabar menanti si buah hati yang diperkirakan lahir pada akhir Agustus 2020 ini.

“Love makes the belly go round, and I just can’t believe the butterflies you used to give me turn into a little feet @paristchong i can’t wait for this new vibe coming to our tribe inshaallah end of August. (Cinta membuat perut berputar, dan aku tidak bisa percaya kupu-kupu yang dulu kau berikan padaku berubah menjadi kaki kecil. Aku tak sabar menunggu, bayi kita akan lahir, InsyaAllah akhir Agustus),” ungkapnya.

Unggahan mengenai kehamilan Rahma tersebut banjir ucapan selamat dan doa dari rekan, sahabat maupun penggemarnya.

Meski ada juga beberapa warganet yang berkomentar nyinyir mempertanyakan soal pernikahan Rahma pada Maret lalu dan kini sudah mengandung besar.(chi/jpnn)



