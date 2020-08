Selamat, Rahma Azhari Melahirkan Bayi Perempuan

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Rahma Azhari dan Paris Chong, tengah berbahagia. Mereka baru saja dikaruniai anak perempuan.

Kabar bahagia ini diungkap keduanya melalui unggahan akun mereka di Instagram.

Pada potret yang diunggah, Rahma terlihat seksi mengenakan gaun putih yang memperlihatkan perutnya yang membesar.

Adik Ayu Azhari ini makin terlihat cantik dengan aksesoris bunga di kepalanya.

“Finally we did it: we are blessed to have a baby girl (akhirnya kami berhasil, kami diberkahi memiliki seorang bayi perempuan),” tulis Rahma, sebagai keterangan foto.

Unggahan itu pun langsung dibanjiri komentar dari warganet. Mereka mengucapkan selamat dan mendoakan kesehatan Rahma dan putrinya.