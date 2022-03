Unggah Hal ini, Shandy Purnamasari Malah Dihujat Warganet

jpnn.com, JAKARTA - Pendiri MG Glow, Shandy Purnamasari dan suaminya Gilang Widya Pramana banjir hujatan dari warganet, setelah mengakui jet pribadi mereka hanya sewaan, yang semula diakui milik pribadi.

Meski begitu, ibu dua anak ini memilih untuk tak terganggu dengan hujatan warganet.

Buktinya, Shandy tetap aktif di media sosial untuk mengabarkan aktivitas yang dia lakukan.

Belum lama ini, Shandy Purnamasari membahas mengenai banyaknya hoaks tentang bisnis.

“Belajar tentang fenomena borderless hoaks dan di mana-mana, you know why? Karena yang kuat menyuarakan itu yang dipercaya walaupun enggak benar,” tulis Shandy yang diduga menyindir Nikita Mirzani.

Namun, wanita 30 tahun ini memastikan dirinya dan suami akan kuat menghadapi masalah yang kini menimpa mereka, termasuk serangan dari Nikita.

“Aku yakin semua orang punya masalah, semua orang dikasih masalah. Allah enggak akan memberi cobaan di luar kemampuan hamba-Nya untuk menghadapi. Aku bahkan pernah (menerima) cobaan yang menurutku lebih berat dari ini,” sebutnya.

Unggahan Shandy Purnamasari tersebut lantas ditanggapi sinis oleh warganet.