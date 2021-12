Update Harga Cabai, Minyak Goreng, hingga Telur Weekend, Mak-Mak Sabar Ya!

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah bahan kebutuhan pokok pada akhir pekan ini terpantau mengalami kenaikan.

Dipantau dari laman Info Pangan Jakarta, harga minyak goreng, cabai, hingga telur naik.

Harga minyak goreng rerata masih di kisaran Rp 19.333 per kilogram.

Harga tertinggi di Pasar Minggu, Jaksel Rp 21 ribu dan terendah di Pasar Petojo Ilir Rp 12 ribu per kilogram.

Kemudian, harga cabai merah keriting naik menjadi Rp 52.968 per kilogram.

Harga tertinggi di Pasar Cengkareng Rp 100 ribu per kilogram dan terendah di Pasar Kalideres Rp 40 ribu per kilogram.

Selain, harga cabai rawit merah Rp 87.562 per kilogram, cabai merah besar Rp 59.433 per kilogram. Harga tertinggi Rp 100 ribu per kilogram di Pasar Sunter Podomoro dan terendah di Pasar Cengkareng Rp 60 ribu per kilogram.

Cabai rawit hijau berkisar Rp 56.187 per kilogram dengan harga tertinggi di Pasar Pondok Labu R[ 70 ribu per kilogram dan Rp 40 ribu per kilogram di Pasar Paseban.