Update Naturalisasi Shayne Pattynama, Exco PSSI Beri Pesan Penting

jpnn.com, JAKARTA - Exco PSSI Hasani Abdulgani yang mengurus proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia memberikan kabar baik.

Satu nama baru sudah dikonfirmasi bersedia menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk memperkuat pasukan Garuda.

Pemain yang dimakud adalah Shayne Pattynama.

"Shayne Pattynama pemain asal Belanda, sekarang bermain di klub Viking FK (Liga 1 Norwegia) bersedia main untuk Timnas," kata Hasani, Selasa (22/2).

Darah Indonesia mengalir dalam tubuh Shayne berasal dari ayahnya yang lahir di Semarang.

"Ayahnya lahir di Semarang. Pattynama sudah mengirim surat pernyataan bersedia membela Timnas serta dokumen pendukung lainnya," ucap Hasani.

"Welcome to the board," pungkas Hasani.

Shayne sendiri merupakan pemain yang berposisi sebagai bek kiri berusia 23 tahun yang menjadi pilar penting Viking FK.