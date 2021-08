Update Transfer: Romelu Lukaku Telah Mendarat di London

jpnn.com, LONDON - Striker Belgia Romelu Lukaku dilaporkan telah mendarat di London pada Rabu (11/8) malam waktu setempat untuk merampungkan kepindahannya ke Chelsea.

The Blues -julukan Chelsea- yang baru saja memenangi gelar UEFA Super Cup dengan mengalahkan Villarreal melalui adu penalti, diduga telah menyetujui biaya sebesar GBP 97,5 juta (sekitar 1,9 triliun) untuk bintang Inter tersebut.

Jurnalis beken Italia, Fabrizio Romano, membagikan video melalui akun twitter pribadinya yang memperlihatkan Lukaku telah tiba di Bandara Biggin Hill, London.

Top scorer sepanjang masa timnas Belgia itu diprediksi bakal meneken kontrak berdurasi lima tahun bersama klub yang pernah dibelanya pada periode 2011 sampai 2014 itu.

Romelu Lukaku has just landed at Biggin Hill airport some minutes ago. This video is real and confirmed, Romelu is now in London to complete his move to Chelsea. ???????? #CFC



