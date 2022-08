UPJ Digital Summer School 2022, Ada Universitas Tertua di China

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Pembahasan Jaya (UPJ) kembali melaksanakan Digital Summer School 2022 bersama sejumlah kampus asing.

Sebut saja University of Cologne, Jerman, Symbiosis International University, India, dan Universitas Tongji Shanghai yang merupakan salah satu perguruan tinggi tertua di China.

Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 minggu. Mulai dari sesi pembukaan pada 8 - 19 Agustus 2022 dengan tema: “A Digi-Journey Through Asia and Germany” yang diikuti 30 peserta dan lebih dari 20 pembicara dari empat negara.

Wakil Rektor Bidang Operasional dan Kerja Sama Universitas Pembangunan Jaya, Eddy Yusuf, Ph.D menyampaikan program ini sangat berguna bagi pengembangan diri para peserta dan bisa memberikan kesempatan untuk membangun jejaring internasional setelah program selesai.

“Immerse yourself within the program”, ujarnya dalam keterangannya, Kamis (18/8).

UPJ sendiri diwakili 7 mahasiswanya yang berasal dari lima program studi, yaitu Arsitektur, Sistim Infromasi, Akuntansi, Psiikologi, dan Ilmu Komunikasi .

Mereka ikut sebagai peserta Digital Summer School 2022 yang banyak memberikan presentasi isu lingkungan dari aktivis muda Indonesia, workshop mengenai batik dan cerita rakyat.

Selain itu, UPJ juga menghadirkan atlet bulu tangkis nasional yang berasal dari PB Jaya Raya pada sesi sharing experience and values.