Usai Melahirkan, Aurel Hermansyah Bilang Begini Kepada Atta Halilintar, Bikin Meleleh...

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Aurel Hermansyah membagikan potret sang suami, Atta Halilintar melalui akunnya di Instagram.

Dalam Instagram story miliknya, Aurel Hermansyah membagikan foto Atta Halilintar tengah berbaring di dalam kamar perawatan.

Putri sulung Anang Hermansyah itu menuliskan kata-kata manis, yang sarat ungkapan kasih sayang untuk pria 27 tahun itu.

"Love you so much Pah @attahalilintar," tulis Aurel Hermansyah diikuti emoji hati, melalui akunnya di Instagram, dikutip Selasa (22/2).

Pelantun Hari Bahagia itu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sang suami.

Dia bersyukur karena Atta Halilintar setia mendampinginya sejak menjelang persalinan, hingga pasca-melahirkan.

"Terima kasih selalu ada di samping aku," tutur Aurel Hermansyah.

Adapun Aurel Hermansyah melahirkan anak pertamanya dengan Atta Halilintar di RSU Bunda, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/2) pukul 07.40 WIB.