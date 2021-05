Ustaz Adi Hidayat Dituding Gelapkan Donasi Palestina, Taqy Malik Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aksi Taqy Malik yang menggalang donasi untuk Palestina mendapat sorotan dari warganet. Pasalnya ada yang menyebut Taqy Malik menggelapkan uang donasi tersebut.

Mantan suami Salmafina ini menegaskan dirinya tak seperti yang dituduhkan. Taqy bahkan bisa membeberkan bukti aliran dana yang dia galang tersebut.

"Rada menggelitik dan bikin tertawa sebenarnya melihat reaksi komentar orang yang sok tahu. Pas di kasih data-datanya pada ke mana sekarang? Paling tutup mata dan telinga. Sorry to say, gue bertahun tahun sering turun ke lapangan menggalang dana untuk bantu bencana, sampai korban penganiayaan dan lain-lain,” tutur Taqy.

Yang membuat Taqy murka adalah, selain dirinya yang difitnah ternyata Ustaz Adi Hidayat (UAH) juga mengalami hal yang sama.

Bahkan, ada beberapa akun YouTube sengaja mengarahkan narasi hoaks dengan gambar UAH.

“Dari semalam ini banyak berita hoaks atau fitnah yang beredar, sangat enggak masalah bagi gue, udah biasa banget ngadepin masalah kayak ginian. Tapi yang gue enggak terima, guru gue UAH, seorang ulama, seorang ahli ilmu difitnah dengan akun-akun buzzer yang tidak bertanggung jawab,” ungkap Taqy.

Taqy mengatakan fitnah yang disebar akun-akun buzzer memang luar biasa. Namun, dirinya menegaskan semua donasi sesuai peruntukkan.

“Maaf banget, kalau kata Kang Dewa. Gue mah udah kaya, uang gue udah cukup buat beli segala macam. Jadi sepeser pun enggak mungkin uang umat masuk sepeser pun ke perut gue,” kata Taqy.(chi/jpnn)



