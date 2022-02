Ustaz Khalid Basalamah Bicara Hukum Wayang, PSI: Seharusnya Dibanggakan

jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan masih ada orang Indonesia yang tidak menghargai budaya bangsanya sendiri, bahkan mengharamkan wayang.

Penyesalan ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jawa Tengah, Yakut Agib Ganta Nuraidin.

Pria yang juga berprofesi sebagai dalang ini mengingatkan, sejak 2003 wayang telah diakui UNESCO sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity.

"Karena itu, wayang seharusnya kita banggakan, bukan malah diharamkan," kata Yakut dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Selasa (15/2).