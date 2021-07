Ustaz Yusuf Mansur Dilarikan ke Rumah Sakit, Mohon Doanya

jpnn.com, JAKARTA - Ustaz Yusuf Mansur kini tengah dirawat di RSPAD Gatot Soebroto. Dia dibawa ke rumah sakit pada Rabu (21/7) pagi.

Kabar itu diketahui dari video yang diunggah melalui akun @yusufmansurnew di Instagram.

"Pagi ini, 21 Juli 2021, dengan izin Allah, HB saya alhamdulillah masih ada 5, rendah sangat. Tetapi saya masih hidup he he he," tulisnya.

Dalam video itu menyebutkan bahwa entrosist dan zat besi dalam tubuh Yusuf Mansur juga rendah.

"Dibantu kawan-kawan pimpinan dan tim dokter RSPAD yang luar biasa. Pakai hati semua," lanjutnya.

Pimpinan pondok pesantren Daarul Quran itu mengungkapkan bahwa dirinya tengah menjalani proses transfusi darah.

"Saya harus segera melakukan transfusi darah, kalau enggak, kolaps. Karena terlalu rendah semua, telat ngangkat kalau pake makanan, suplemen, dan sekadar istirahat," imbuhnya.

Menurut pemilik nama asli Ja'man Nurkhatib Mansur itu pihak RSPAD mempersilakan dia memilih dan mengupayakan siap donor darah untuknya.