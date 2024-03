Vearth Perkenalkan Diri Lewat Lagu Fell & Drown

jpnn.com, SURABAYA - Band rock asal Surabaya, Vearth resmi memperkenalkan diri ke kancah musik Indonesia.

Berawal dari sebuah karya yang diperuntukkan sebagai solo project Nugros karena tidak bisa lepas dari musik rock alternative, akhirnya Vearth lahir sejak 1 Juni 2023 silam.

Adapun 3 personel yang terlibat yaitu Nugros, Krisbi, dan Dewa yang sebenarnya merupakan musisi aktif dari grup musik Possible Out Somewhere yang beraliran deathcore dan berdiri sejak 2010.

Baca Juga: Jameson Connects Indonesia Rilis Vinyl Kompilasi Berisi 6 Lagu Andalan

Namun, Vearth yang diambil dari bahasa Kanji, Vasu yang berarti ‘Great Earth’ atau ‘Bumi yang Besar’ itu kini mengusung sajian berbeda.

Vearth diharapkan dapat memberikan kesan dan dicintai oleh penduduk di bumi ini, sekaligus jadi wadah positif untuk mempresentasikan karya musik ke dalam kancah musik Indonesia hingga internasional.

Sebagai langkah awal, Vearth kini merilis single perdana berjudul ‘Fell & Drown’.

Baca Juga: Twenty One Pilots Umumkan Album Baru dan Rilis Single Pertama

"Lagu ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang terpancing dalam sebuah hubungan paralel dengan wanita yang ternyata adalah seorang player,” ungkap Nugros Vearth

“Kemudian, secara tidak sadar, dia terjebak dalam doktrin yang menguasai hati dan pikiran. Akhirnya dia pun terikat erat hingga tak bisa bergerak dan berucap untuk mencoba keluar dari keterpurukan sampai benar-benar jatuh dan tenggelam,” lanjutnya.