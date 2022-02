Video 30 Detik Gisel Mengundang Reaksi Gading Marten

jpnn.com, JAKARTA - Video 30 detik yang diunggah Gisella Anastasia alias Gisel di Instagram mengundang reaksi Gading Marten.

Video tersebut memperlihatkan Gisel tengah mengenakan baju handuk atau bathrobe.

Lengkap dengan handuk kecil yang membungkus rambut di kepalanya.

Tak sendiri, dalam video tersebut, dia ditemani putrinya, Gempita Nora Marten.

Ibu dan anak itu rupanya mengikuti tren lipsync dengan lagu Celine Dion berjudul Its All Coming Back to Me Now.

Keduanya memulai video dengan mendekati arah kamera seraya berekspresi kocak.

Seiring dengan klimaks lagu, keduanya mundur dan membuka bathrobe.

Gisel terlihat mengenakan gaun putih selutut, sementara sang putri memakai gaun bermotif.