Vincent Verhaag Ungkap Kondisi Jessica Iskandar Setelah Melahirkan

jpnn.com, JAKARTA - Vincent Verhaag mengungkap kondisi terkini dari istrinya, Jessica Iskandar yang baru saja melahirkan anak ketiga.

Dia mengatakan bahwa Jessica Iskandar masih menjalani perawatan karena sempat mengalami pendarahan.

"Sayang, biar ini menjadi transfusi darah yang terakhir ya, kamu wanita hebat, perjuangan dan pengorbanan kamu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata," ungkap Vincent Verhaag melalui akun miliknya di Instagram, Kamis (5/12).

Pria berusia 32 tahun itu terus memberi dukungan untuk Jessica Iskandar.

Vincent Verhaag berharap perempuan yang karib disapa Jedar itu bisa segera pulih.

"Aku tahu kamu terus berjuang sampai saat ini, aku hanya bisa berada di sisi kamu dan berdoa. You did an amazing job giving birth to Baby Verhaag #3. She is beautiful and perfect just like you," sambungnya.

Selain itu, Vincent Verhaag juga memohon doa untuk kesembuhan Jessica Iskandar.

"Teman-teman doakan ya biar Mama Jess cepat pulih," tutupnya.