Viral Hingga 13 Negara, Aziz Hedra Rilis Lagu Kedua 'No More You and I'

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Aziz Hedra merilis lagu terbaru yang berjudul No More You and I pada 23 Juni 2023.

Karya kedua dari pria kelahiran 20 Juni 2000 itu masih menggunakan lirik berbahasa Inggris.

Aziz Hedra mengatakan lagu No More You and I bercerita tentang seseorang yang menjadi korban 'playing victim' di dalam sebuah hubungan.

"Karena sudah lelah dengan kondisi itu, jadi menurut dia, memang jalan yang terbaik adalah berpisah," kata Aziz Hedra, Jumat (23/6).

Penyanyi yang bernaung dalam Sony Music Entertainment Indonesia itu menciptakan lagu tersebut pada 30 September tahun lalu.

Aziz Hedra masuk dapur rekaman untuk memproduksi lagu No More You and I pada 3 Mei 2023.

Dia bersyukur bahwa proses pengerjaan single kedua tergolong cepat dan tidak menemukan kendala yang berarti.

Menghadirkan topik yang lebih spesifik dibanding lagu pertama, pria yang akrab disapa Adul itu masih mengusung genre RnB pada lagu No More You and I.