Vokalis The Black Dahlia Murder Meninggal Dunia karena Bunuh Diri?

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Vokalis band metal The Black Dahlia Murder, Trevor Strnad dikabarkan meninggal dunia.

Kabar duka tersebut disampaikan oleh pihak The Black Dahlia Murder melalui akun resmi di Instagram.

"Dengan kesedihan yang mendalam, kami mengumumkan meninggalnya Trevor Scott Strnad," ungkap The Black Dahlia Murder, Kamis (12/5) dini hari WIB.

Pihak The Black Dahlia Murder tidak menyebutkan penyebab meninggalnya Trevor Strnad.

Akan tetapi, band yang berdiri sejak 2001 di Amerika Serikat itu menyertakan nomor pusat pelayanan pencegahan bunuh diri pada pernyataan resmi.

Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa Trevor Strnad meninggal dunia lantaran bunuh diri.

The Black Dahlia Murder sangat berduka atas kepergian pelantun Everything Went Black itu.

"Dia adalah seorang penulis, dan benar-benar salah satu penghibur terbesar di dunia," imbuh The Black Dahlia Murder.